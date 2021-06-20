2021/06/20 | 17:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور قرار “وضع إشارة عدم التَّصَرُّف” بـ (844) عقاراً بقيمة (85) مليار دينارٍ في نينوى، مُؤكِّدةً وجود عدَّة مُخالفاتٍ في عمليَّة التخصيص.وقالت دائرة التحقيقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضع إشارة عدم التَّصَرُّف بـ(844) قطعة أرضٍ في نينوى المركز الخبري الوطني.

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