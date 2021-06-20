النزاهة: صدور أمر استقدام بحق المدير العام الأسبق لشركة كبريت المشراق

2021/06/20 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحقِّ المدير العام الأسبق للشركة العامَّة لكبريت المشراق، فضلا عن صدور أمر قبض بحقِّ عضوٍ سابقٍ في مجلس محافظة نينوى.

الهيئة أشارت في بيان الى ان أمر الاستقدام الصادر بحق المدير العام الأسبق للشركة، جاء على خلفيَّة توقيعه عقداً بقيمة اثنين وثلاثين مليار دينار، لإنشاء محطةٍ كهربائيَّةٍ خلافاً لتعليمات وزارة الصناعة والمعادن، فضلاً عن وجود مغالاةٍ بقيمة العقد ومُخالفاتٍ مُثبتةٍ من قبل ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديِّ.

وفي سياق قريب أفصحت الهيئة عن إصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ بحقِّ عضوٍ سابقٍ في مجلس محافظة نينوى، على خلفيَّة فقدان العجلة التي كانت بذمَّتها عندما كانت تشغل منصب عضو مجلس المحافظة.

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