النفط تكشف عن خطة لاعادة تأهيل مصفى بيجي

2021/06/20 | 17:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وزارة النفط، اليوم الاحد، عن خطة لتأهيل الوحدات الانتاجية لمصفى الصمود في بيجي واستئناف الطاقة الانتاجية الكاملة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس اكد خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة برنامج إعادة تأهيل مصفى الشمال بطاقة 150 الف برميل باليوم حرص وزارة النفط على الاسراع في تنفيذ مشاريع وخطط لتأهيل الوحدات الانتاجية لمصفى الصمود في بيجي واستئناف الطاقة الانتاجية الكاملة”.

واضاف يونس، بحسب البيان، انه “استناداً لتوجيهات وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل بالاسراع في وضع برنامج زمني لاعادة اعمار مصفى الشمال فقد تم بحث آليات وبرنامج التأهيل بالجهد الوطني” .

واشار الى ان “الوزارة ومن خلال تشكيلاتها تمكنت من اعادة تأهيل وتشغيل مصفى صلاح الدين ١ و٢ والمصافي الخارجية التابعة لشركة مصافي الشمال، وتعمل حاليا على تطوير الانتاج فيها من خلال اضافة وحدات لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته”.

واكد يونس، ان “الوزارة ستقوم باستثمار طاقاتها وامكانتها الفنية وخبرات العاملين فيها في شركات مصافي الشمال والمعدات الهندسية والمشاريع النفطية والدوائر المعنية في الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي والشركات الاجنبية لإعادة التاهيل واستئناف الانتاج في شركة مصافي الشمال بطاقتها الانتاجية المعهودة”.

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