2021/06/20 | 17:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 10 دقائق

النفط تكشف عن خطة لاعادة تأهيل مصفى بيجي

منذ 36 دقيقة

اصابات كورونا تتخطى حاجز الـ172 الفاً في الرصافة

منذ ساعة واحدة

وزارة النفط تتوقع ارتفاع الأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل

منذ ساعة واحدة

الصحة تسجل 4160 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ ساعتين

الصحة: الحظر الجزئي مستمر ولا صحة لتقليص أوقاته

منذ 5 ساعات

الكشف عن موقف التربية إزاء مطالب تغيير موعد امتحانات الصفوف المنتهية

منذ 5 ساعات

انطلاق الامتحان التنافسي في الجامعات للقبول في الدراسات العليا

منذ 8 ساعات

مصرف الرشيد: اكمال اصدار بطاقات منتسبي عدد من المقرات والدوائر العسكرية في البصرة

منذ 8 ساعات

مجلس المفوضين: لا عودة للمرشحين المنسحبين

منذ 8 ساعات

التخطيط ترصد انخفاضاً في أسعر المواد الغذائية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. صحة الديوانية تصدر اعماماً للمستشفيات والمراكز التخصصية كافة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. صحة الديوانية تصدر اعماماً للمستشفيات والمراكز التخصصية كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).