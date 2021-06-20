للعام الثالث تواليا.. آسياسيل تفوز بجائزتين من مؤسسة التمويل الدولي

2021/06/20 | 17:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت شركة آسياسيل، الاحد، فوزها بجائزتين من مؤسسة التمويل الدولي للعام الثالث على التوالي، مشيرة إلى ان ذلك جاء لإنجازاتها الرقمية في الخدمات والحلول التكنولوجية خلال 2021.

وذكرت الشركة في بيان تلقى موقع NRT نسخة منه، اليوم (20 حزيران 2021)، ان "الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في العراق، آسياسيل، وللعام الثالث على التوالي، فازت بجائزتين من جوائز التمويل الدولي لمساهماتها الإنسانية الفاعلة في المجتمع العراقي وإنجازاتها الرقمية في الخدمات والحلول التكنولوجية خلال ٢٠٢١.



مؤسسة التمويل الدولية هي منصة عالمية تسعى لتكريم والاحتفاء بالحلول المبتكرة وقصص الريادة التقنية في قيادة القدرات على نطاق دولي.



تهدف التمويل الدولية إلى تسليط الضوء على أهمية الترابط والرقمنة في البنية التحتية للأعمال التجارية المعاصرة، مما يوضح كيف أن الاتصالات والتواصل أصبحا المركز الشامل لشبكات الأعمال".

وأضاف: "حصدت آسياسيل جائزة "أفضل شركة اتصالات" لتغطية العراق بالإنترنت فائق السرعة (4G LTE)، إضافة الى تقديمها الحلول التقنية المبتكرة والخدمات الرقمية عالية الجودة.



كما حصلت على جائزة "أفضل شركة ذات مسؤولية اجتماعية" لمبادراتها والمساعي الخيرية والتبرعات السخية في جميع أنحاء المحافظات العراقية".

وتابع: "تماشيا مع رؤيتها في خلق بيئة اجتماعية واقتصادية مستدامة ومتنامية، تواصل آسياسيل تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الإبداعية التي تدعم الشباب، وتقوي البنية التحتية للأعمال في العراق، وتشجع التعليم المستمر والتنمية الاقتصادية.



تهدف آسياسيل إلى العمل على المسؤولية الاجتماعية للشركات بجدية وتسعى جاهدة لتكون العامل الرائد في العراق ضمن مبادرات مواطنة الشركات من خلال الالتزام بتطوير استراتيجيات صديقة للبيئة، وتمكين الشباب، والاستدامة الاقتصادية والمجتمعية".

وزاد، ان "چرا حسين، المدیرة التنفيذية لوحدة العمل التجاریة في آسياسيل صرحت: "نحن فخورون وسعداء بفوز آسياسيل بهذه الجوائز المرموقة على ثلاث سنوات متتالية حتى الآن.



يظهر هذا الفوز عملنا الدؤوب والجهود الهائلة التي يبذلها فريق اسياسيل متفانيا في العمل الجاد.



تعتبر اليوم آسياسيل جزءا رئيسيا من المجتمع العراقي، وبذلك نكرس أنفسنا دائما لجعل العراق وطنا أفضل للعراقيين.



نسعى باستمرار إلى الحلول الجديدة المبتكرة التي يمكن تطبيقها على شبكتنا وبنيتنا التحتية الرصينة لمواصلة تحسين عملياتنا وخدماتنا لجعل كل شيء متاح للناس ويمكنهم الوصول إليه بسهولة من خلال التكنولوجيا.



إن مثل هذه اللحظات من التقدير والتكريم الدولي تشجعنا على مواصلة العمل من أجل تحقيق رؤية آسياسيل لبناء عراق مزدهر اجتماعيا واقتصاديا يدعو إلى العطاء والشمول والوحدة".

جدير بالذكر ان آسياسيل شركة رائدة في مجال الإتصالات النقالة والخدمات الرقمية في العراق.



جاوزت قاعدة المشتركين فيها ١٤.٧ مليون مشترك إعتبارا من الأول من كانون الثاني، ٢٠٢١.



تقدم آسياسيل خدمات الجيل الرابع 4G عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية.



وتغطي شبكتها ٩٩.٠٦٪ من سكان العراق، ما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر شمولا عن باقي مشغلي الهاتف النقال في العراق.



منذ كانون الثاني، ٢٠١٥، تفخر آسياسيل بكونها أفضل مزود خدمات إنترنت بأعلى جودة ممكنة في العراق.

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