توضيح جديد من الصحة حول اجراءات الحظر داخل البلاد

2021/06/20 | 17:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علقت وزارة الصحة، الأحد، على انباء وجود تغييرات في ساعات الحظر المفروضة من قبل الجهات المعنية داخل العراق.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي في وزارة الصحة ربى فلاح حسن في تصريح لـ NRT عربية (20 حزيران 2021)، انه "لا توجد أي تعليمات جديدة حول ساعات الحظر والايام"، مؤكدة ان "اجراءات الحظر الجزئي لم تشهد أي تغييرات جديدة والحال على ما هو عليه".

واعتبرت حسن "الانباء التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي حول تغييرات جديدة صدرت بشأن ساعات الحظر عارية عن الصحة".

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