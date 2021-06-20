الاعرجي: وجود حزب العمال الكردستاني داخل العراق غير قانوني

2021/06/20 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي إن وجود حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية غير شرعي ومخالف للقوانين مؤكدا ان استمرار وجوده بات يشكل سببا من أسباب التوتر بين العراق وتركيا.

وأشار الاعرجي في تصريحات صحفية إلى أن الدستور العراقي لا يعطي الحق لأي قوة عسكرية بالإضرار بالدول الجارة انطلاقاً من الأراضي العراقية مشيرا الى أن تركيا تنتهك السيادة العراقية بشكل متكرر وهذا امر غير مقبول، في حين كشف عن اتصالات بين بغداد وانقرة لبحث ملف حزب العمال الكردستاني وحل المسائل المتعلقة بالصراع بين حزب العمال وتركيا داخل الأراضي العراقية.

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