بقيمة 85 مليار.. النزاهة تضع إشارة عدم التَّصَرُّف بـ(844) قطعة أرضٍ بنينوى

2021/06/20 | 17:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور قرار “وضع إشارة عدم التَّصَرُّف” بـ (844) عقاراً بقيمة (85) مليار دينارٍ في نينوى، مُؤكِّدةً وجود عدَّة مُخالفاتٍ في عمليَّة التخصيص.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، ان “قاضي محكمة التحقيق في المحافظة المُختصَّة بقضايا النزاهة، اصدر قراراً بوضع إشارة عدم التَّصَرُّف على (844) قطعة أرض […]

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