النفط تضع برنامجاً زمنياً لإعادة تأهيل مصفى الشمال

2021/06/20 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، الأحد، وضع برنامج زمني لإعادة تأهيل مصفى الشمال ، فيما ناقشت سبل رفع انتاجه لـ 150 ألف برميل يومياً.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة برنامج إعادة تأهيل مصفى الشمال بطاقة 150 ألف برميل باليوم في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة حريصة على الاسراع في تنفيذ مشاريع وخطط تأهيل الوحدات الانتاجية لمصفى الصمود في بيجي واستئناف الطاقة الانتاجية الكاملة".

وأضاف، أنه "استناداً لتوجيهات وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل بالإسراع في وضع برنامج زمني لإعادة إعمار مصفى الشمال فقد تم بحث آليات وبرنامج التأهيل بالجهد الوطني".

وأشار إلى أن "الوزارة ومن خلال تشكيلاتها تمكنت من إعادة تأهيل وتشغيل مصفى صلاح الدين 1 و2 والمصافي الخارجية التابعة لشركة مصافي الشمال، وتعمل حاليا على تطوير الانتاج فيها من خلال إضافة وحدات لزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته".

وتابع أن "الوزارة ستقوم باستثمار طاقاتها وإمكاناتها الفنية وخبرات العاملين فيها في شركات مصافي الشمال والمعدات الهندسية والمشاريع النفطية والدوائر المعنية في الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي والشركات الاجنبية لإعادة التأهيل واستئناف الإنتاج في شركة مصافي الشمال بطاقتها الإنتاجية المعهودة".

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