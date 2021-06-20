حراك في وزارة النفط لإعادة تأهيل مصفى الشمال بطاقة كاملة

2021/06/20 | 17:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة النفط، الاحد، حرصها على الاسراع في تنفيذ مشاريع وخطط لتأهيل الوحدات الانتاجية لمصفى الصمود في بيجي واستئناف الطاقة الانتاجية الكاملة.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 حزيران 2021)، أن "ذلك جاء خلال اجتماع عقد لمناقشة برنامج إعادة تأهيل مصفى الشمال بطاقة 150 الف برميل باليوم".

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس: إنه "استناداً لتوجيهات السيد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل بالاسراع في وضع برنامج زمني لاعادة اعمار مصفى الشمال فقد تم بحث آليات وبرنامج التأهيل بالجهد الوطني".

وأضاف يونس، أن "الوزارة ومن خلال تشكيلاتها تمكنت من إعادة تأهيل وتشغيل مصفى صلاح الدين ١ و٢ والمصافي الخارجية التابعة لشركة مصافي الشمال، وتعمل حاليا على تطوير الانتاج فيها من خلال اضافة وحدات لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته".

وأشار إلى أن "الوزارة ستقوم باستثمار طاقاتها وامكانتها الفنية وخبرات العاملين فيها في شركات مصافي الشمال والمعدات الهندسية والمشاريع النفطية والدوائر المعنية في الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي والشركات الاجنبية لإعادة التاهيل واستئناف الانتاج في شركة مصافي الشمال بطاقتها الانتاجية المعهودة".

وأضاف البيان الى أنه "قد حضر الاجتماع المدراء العاملون لشركات مصافي الشمال والمشاريع والمعدات الهندسية والدوائر المعنية في مركز الوزارة".

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