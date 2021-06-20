ماهو نظام الخط الاصفر؟ بلدية الكوفة تجيب

2021/06/20 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت بلدية قضاء الكوفة في محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، عن تطبيق نظام الخط الأصفر للتقليل من التجاوزات الحاصلة على أرصفة المارة. وقالت مديرة بلدية قضاء الكوفة المهندسة يمامة الأعسم في […]

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