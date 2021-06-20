هل تم تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي في العراق؟

2021/06/20 | 18:08 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة، على إمكانية تجديد لقاح كورونا للمتلقين عند انتهاء مدة صلاحيته، فيما نفت الأخبار المتداولة حول تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "دول العالم تعمل على مراقبة مناعة المتلقحين بلقاح كورونا من أجل تحديد انتهاء مدة صلاحية اللقاح".

وأضاف، أنه "لغاية الآن غير معلوم للجميع متى تنتهي مناعة هذا اللقاح، ومن الممكن عند انتهاء مناعته معاودة إعطائه للمواطنين مرة أخرى".

من جانب آخر، نفى الحلفي "الأخبار المتداولة حول تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي في البلاد".

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