تخصيص اكثر من مليار دينار لمستشفيات امراض السرطان

2021/06/20 | 18:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت حكومة اقليم كوردستان، تخصيص مبلغ مليار و600 مليون دينار للمستشفيات الخاصة بامراض السرطان.

وبحسب الكتاب المرقم " 7291" الصادر اليوم الاحد 2021/6/20، والموقع من قبل الدكتور اوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان، والموجه الى وزارة المالية، تقرر صرف مليار و600 مليون دينار الى مستشفيات " رزكاري " باربيل ، " هيوا" في السليمانية، " آزادي" في دهوك.

وكان لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد زار السبت، مستشفى هيوا ، بمدينة السليمانية لمعرفة مشاكل ومعوقات المستشفى، عن كثب، معربا عن دعمه الكامل ودعم الاتحاد الوطني الكوردستاني لمعالجة المشاكل والمعوقات، مضيفا بالقول: "سنفعل جهودنا السياسية والادارية لتوفير المستلزمات والاحتياجات الكاملة للمستشفى".

واكد ان المستشفى يوفر العلاج لجميع المرضى في كوردستان والعراق، داعيا حكومتي الاقليم والاتحادية الى دعم مرضى السرطان.

PUKmedia متابعة

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