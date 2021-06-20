2021/06/20 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال جيك سوليفان مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، اليوم الأحد، إن بلاده تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

واوضح سوليفان، على هواء قناة “سي إن إن”، أن هذه العقوبات الجديدة ستفرض، على خلفية الوضع المتعلق بالمدون أليكسي نافالني.

وأضاف “أولا، من المهم أن يفهم مشاهديكم أننا فرضنا عقوبات على روسيا بعد تسميم أليكسي نافالني.



ونحن نعد حزمة أخرى من العقوبات التي سيتم فرضها أيضا بسبب ذلك”.

وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها واشنطن عن عزمها فرض عقوبات جديدة على موسكو منذ انتهاء القمة الأخيرة بين الرئيسين بوتين وبايدن في جنيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تلوح بفرض عقوبات جديدة على روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تلوح بفرض عقوبات جديدة على روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).