تطبيق نظام الخط الأصفر لتقليل التجاوزات على أرصفة الكوفة

2021/06/20 | 18:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت بلدية قضاء الكوفة في محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، عن تطبيق نظام الخط الأصفر للتقليل من التجاوزات الحاصلة على أرصفة المارة.وقالت مديرة بلدية قضاء الكوفة المهندسة يمامة الأعسم في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هذا النظام يتمثل بمد خط اصفر امام المحال التجارية على الارصفة للحد من تجاوزاتهم على الارصفة وفسح المجال امام […]

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