"النفط" العراقية تتوقع ارتفاع الأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل

2021/06/20 | 18:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقعت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، ارتفاع الأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل.وقال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نحن متفائلون بارتفاع الأسعار لكننا نعول على استقرارها"، …

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