النفط العراقية تضع برنامجا لإعادة تأهيل مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف برميل يوميا

2021/06/20 | 18:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية، حامد يونس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة برنامج إعادة تأهيل مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف برميل باليوم.وأكد يونس، وفقا لبيان لوزارة النفط، حرص الوزارة على الإسراع في تنفيذ مشاريع وخطط لتأهيل …

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