ماتيسرَ من هلوسة 3 - عبد القادر البصري

2021/06/20 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_القادر_البصري ماتيسرَ من هلوسة 3غبارٌ وأتربةٌ في كل مكان..



تمطرُ السماءُ طيناً على الشوارعِ والساحات..والناسُ يهرولونَيحتمونَ تحتَ أشجارٍ عاريةٍأشجارٌ لاتعرفُ كيفَ تحمي نفسها.! ......





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