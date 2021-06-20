2021/06/20 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الغني_القباج حَـــوْل أَزْمَـــة الـــيـــســـار *ا الحاجة إلى حوار ديمقراطي يساري راديكالي (حوار غني الـقَـبَّـاج مع الـتِـيـتِـي الحبيب) ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حَوْل أَزْمَة اليسار * الحاجة إلى حوار ديمقراطي يساري راديكالي - عبد الغني القباج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حَوْل أَزْمَة اليسار * الحاجة إلى حوار ديمقراطي يساري راديكالي - عبد الغني القباج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).