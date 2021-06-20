م 5 / ف 14 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 836 - أحمد صبحى منصور

2021/06/20 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 836شهر ذي الحجة أوله الأحد‏:‏قياس النيل وغلاء الأسعار بسبب الازدحام على شراء وتخزين الحبوب خوفا من مجاعة ( وفي ثامن عشرينه‏:‏ نودي على النيل بزيادة إصبع واحد لتتمة خمسة عشر ذراعاً وثمانية عشر إصبعاً‏.



وأصبح الناس يوم الأحد عشرينه - وهو ثالث عشرين مسرى - وقد نقص ستة أصابع ، فازدحم الناس على شراء ......





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