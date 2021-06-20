الزراعة بصدد اطلاق قروض بفوائد ميسرة

2021/06/20 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، التوجه لإطلاق قروض للمزارعين بفوائد ميسرة، بعد إكمال الإجراءات المتعلقة بها.وقال وكيل وزير الزراعة مهدي سهر الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني” […]

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