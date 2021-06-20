مجلس المفوضين يصادق على ضوابط تنظيم الحملات الانتخابية

2021/06/20 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مصادقة مجلس المفوضين على لائحة تنظيم الحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات المبكرة المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وحددت المفوضية الشروط والضوابط الواجب اتابعها لتنظيم الحملات الانتخابية حيث قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن هناك تنسيقا بين المفوضية وأمانة بغداد ودوائر البلدية من اجل تطبيق ضوابط الحملات الانتخابية مشيرة الى أن الضوابط شملت عدم السماح باستخدام المواد اللاصقة أو الكتابة على الجدران ومنع المرشحين والأحزاب والتحالفات من توزيع برامج العمل أو المنشورات والبطاقات ومنع استغلال ابنية مؤسسات الدولة للدعاية الانتخابية أو استخدام موظفي الدولة لنفوذهم الوظيفي لتحقيق غايات انتخابية لصالح أي جهة إضافة الى حظر التأثير على الناخبين بأي شكل من اشكال الاكراه او الضغط أو الوعود.

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