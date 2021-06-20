2021/06/20 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، الأحد، إن المنظمة الدولية تدعو مجلس الأمن لتجديد التفويض بدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية لمناطق شمال غرب سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان أممي يحذر من خطورة الوضع الأنساني في الشمال السوري ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان أممي يحذر من خطورة الوضع الأنساني في الشمال السوري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).