2021/06/20 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجيَّة يصل إلى لوكسمبورغ لبحث مسائل مراقبة الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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