2021/06/20 | 18:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتضنت مدينة السليمانية معرضا مشتركا بين اتحاد مصورين العراقيين واتحاد مصوري كوردستان وذلك في قاعة المعرض الوطني بمشاركة مجموعة من المصورين الشباب ويستمر لمدة 3 ايام.

وتحدث يادكار جلال المتحدث الرسمي لمؤسسة مام الانسانية التي أقامت المعرض: " مؤسسة مام قامت بإقامة معرضا للصور الفوتغرافية بمشاركة مصورين من مختلف المحافظات العراقية وكوردستان، لتقديم رسالة محبة وسلام لكل اطياف الشعب العراقي من خلال عرض صور تجسد الواقع العراقي من جنوبه الى شماله".

وعن اهمية المعرض تحدث رئيس اتحاد المصورين العراقيين: " الاحتكاك بين المصورين في العراق وعرض صورهم في قاعة واحدة تعبر عن الوحدة الوطنية التي نحتاجها اليوم في أي وقت مضى ونشكر القائمين عليها باقامة هكذا معرض الذي يعتبر المرة الاولى يجمع المصورين الفنانين ليضعوا بصمة جميلة في مدينة تعتبر الأهم ثقافيا وفنيا في العراق."

المصور الفوتوغرافي مصطفى تركي من محافظة الديوانية قال: "شاركت بعدة صور تتحدث عن صناعة مواد من الطين حيث تعتبر من الصناعات والحرف والأعمال اليدوية التي تشتهر بها مناطق الجنوب ".

PUKmedia عدنان الجاف

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تحتضن معرضا مشتركا لفناني كوردستان والعراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تحتضن معرضا مشتركا لفناني كوردستان والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).