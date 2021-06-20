بالفيديو.. والدة ايهاب الوزني تروي ما حدث أمام محكمة كربلاء وكيف احتالوا عليها!

2021/06/20 | 18:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تحدثت والدة الناشط الراحل إيهاب الوزني، الأحد، عن كواليس منعها من نصب خيمة اعتصامها أمام محكمة كربلاء، بعد انتهاء المهلة التي تم تحديدها للكشف عن قتلة ابنها قبل 40 يوما.

وقالت والدة الوزني في مقطع مرئي، من أمام محكمة كربلاء، (20 حزيران 2021)، أن "القوات الأمنية منعتها من نصب خيمة اعتصام أمام المحكمة، فيما عبرت عن استغرابها من الخطر الذي من الممكن أن تشكله خيمة في الشارع، مؤكدة على إصرارها باستمرار المطالبة بقتلة ولدها، وأنها ستقوم بالجلوس أمام باب المحكمة في كل يوم من الساعة 8 صباحا وحت انتهاء الدوام لحين الكشف عن القتلة".

وفي تفاصيل منع دخول الخيمة، قالت: "أردنا إدخال الخيمة، لكن أحد عناصر الأمن، خدعني، عندنا تحدث معي وقال إنه من أقربائي، ومعارفنا، وأنه صديق إيهاب و(ألهاني) بالحديث، لكن تفاجأت في أثناء ذلك، بحمل الخيمة ومتعلقاتها بشكل سريع، وإبعادها".

حديث والدة الشهيد #ايهاب_الوزني بعد منعها من نصب الخيمة أمام المحكمة في كربلاء، للمطالبة بكشف قتلة ابنها pic.twitter.com/JAtudLOqGV

— شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) June 20, 2021

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