وزير الخارجية يصل لوكسمبورغ لمناقشة إرسال فريق لمراقبة الانتخابات

2021/06/20 | 18:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وصل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأحد، إلى لوكسمبورغ تلبيةً لدعوة وجهت له من وزراء خارجيَّة دول الاتحاد الأوروبي يناقش خلالها إرسال فريق فني إلى العراق لبحث مسائل مراقبة الانتخابات.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حسين وصل اليوم، إلى لوكسمبورغ تلبيةً لدعوة وجهت له من وزراء خارجيَّة دول الاتحاد الأوروبي".

وبينت الوزارة أن "الزيارة لمناقشة إرسال فريق فني إلى العراق لبحث مسائل مراقبة الانتخابات المُزمع أجراؤها في تشرين الأول المقبل، وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

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