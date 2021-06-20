الهجرة تكشف أعداد المخيمات والنازحين في العراق

2021/06/20 | 18:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة كشف وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، اليوم، عن اعداد المخيمات والنازحين في العراق.وقال النوري، في تصريح لـ(المدى) إن “عدد المخيمات المتبقية في العراق يبلغ ٢٨ مخيمًا، وهي مخيم الجدعة في مدينة الموصل، وآخر في عامرية الفلوجة، بالإضافة إلى ٢٦ مخيم في اقليم كردستان، وموزعة على محافظاته، ١٦ منها في …

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