الزراعة تتجه لإطلاق قروض للمزارعين

2021/06/20 | 18:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، التوجه لإطلاق قروض للمزارعين بفوائد ميسرة، بعد إكمال الإجراءات المتعلقة بها.

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وقال وكيل وزير الزراعة مهدي سهر الجبوري، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (20 حزيران 2021)، إنه "تتوفر حالياً قروض الموارد الذاتية للمصرف الزراعي التعاوني ويقدم طلب القروض مباشرة لفروع المصرف الزراعي التعاوني في المحافظات بعد توقف قروض المبادرة الزراعية والتي تحولت الى قروض صندوق الاقراض الزراعي الميسر".

وأضاف الجبوري أنه "من المؤمل إكمال اجراءات إطلاق القروض خلال المدة المقبلة وبفائدة ميسرة ولمدد زمنية حسب نوع المشروع الزراعي وتقدم القروض لمختلف المشاريع الزراعية من تصنيع زراعي أو ثروة حيوانية أو مكننة زراعية وغيرها من الانشطة الزراعية".

وأشار إلى أن "دعم وتطوير القطاع الزراعي يعتمد على جوانب أساسية اضافة الى نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة الهادفة الى خفض كلف الانتاج الزراعي وزيادة الانتاجية الزراعية بشقيها الانتاج النباتي والحيواني وكذلك يحتاج القطاع الزراعي الى التمويل والاقراض الزراعي لأهميته في توفير رؤوس الاموال لانشاء المشاريع الزراعية او توسعة المشاريع او إدخال تكنولوجيا زراعية جديدة لذلك يلجأ المزارع او المستثمر الزراعي الى الاعتماد على القروض الزراعية".

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