الهند تحذر: الموجة الثالثة من كورونا لا مفر منها

2021/06/20 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر مدير المعهد الهندي للعلوم الطبية رانديب غوليريا، اليوم الاحد، من أن الموجة الثالثة من جائحة كورونا في البلاد لا مفر منها، وقد تصيب الهند خلال أسابيع معدودة.وقال غوليريا في […]

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