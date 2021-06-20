2021/06/20 | 19:10 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الكاظمي: مشروع حذف الأصفار من العملة لا زال مطروحاً.. لكنه مرهون بشرطين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/20 | 19:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي: مشروع حذف الأصفار من العملة لا زال مطروحاً.. لكنه مرهون بشرطين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي: مشروع حذف الأصفار من العملة لا زال مطروحاً.. لكنه مرهون بشرطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).