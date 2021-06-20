جمانة الغلاي: لم يحسم مصير المستبعدين بالانتخابات

2021/06/20 | 19:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاحد، ان المشولين باجراءات قانون المساءلة والعدالة، يحق لهم الطعن امام محكمة التمييز، لافتة الى ان مشاركتهم او عدمه لم تحسم لحد الان.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة الرسمية باسم المفوضية لـPUKmedia: ان المستبعدين البالغ عددهم 266 يحق لهم الطعن امام محكمة التمييز او جلب عكس ما يثبت ذلك لغرض عودتهم للعملية الانتخابية.

واضافت: ان قرار المفوضية السابق حول الاستبعاد قابل للطعن، امام هيئة التمييز المختصة للنظر في الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة، لافتة الى ان حسم مشاركتهم او عدمه مازال قائما.

واكدت، ان مجلس المفوضين قرر تبليغ المرشحين المشار إليهم بشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، لافتة الى انه ينبغي عليهم جلب ما يؤيد عدم شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة، وذلك من خلال كتب رسمية من الهيئة أو قرارات قضائية لغاية يوم 30/6/ 2021، وبعكسه فإن المفوضية ستضطر إلى تنفيذ قرار هيئة المساءلة تماشياً مع المواعيد المحددة للجدول الزمني للانتخابات.

PUKmedia خاص

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