2021/06/20 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أنها ستسمح بإقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة في إنجلترا وويلز للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة كورونا.وقال وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند لشبكة “سكاي نيوز” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة الأولى منذ اندلاع الجائحة..



بريطانيا تسمح باقامة الاعراس المركز الخبري الوطني.

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