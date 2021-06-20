2021/06/20 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وضع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، شرطين لحذف 3 أصفار من العملة، مؤكدا أن خيار الحذف مطروح باعتباره جزءاً من استراتيجيات اصلاح نظام العملة والمدفوعات النقدية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي: مشروع حذف الاصفار من العملة مرهون بشرطين المركز الخبري الوطني.

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