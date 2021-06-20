إعادة جبن مخالف للشروط وضبط حاوية دراجات نارية مستعملة في منفذين

2021/06/20 | 19:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، إعادة مادة الجبن لمخالفته الشروط الصحية وضبط حاوية دراجات نارية مستعملة، في منفذي القائم وام قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “منفذ القائم الحدودي، اعاد عجلة محملة بمادة (الجبن) بكمية 20 طن المنشأ النمسا الى الجانب السوري عبر معبر البوكمال الحدودي وذلك لعدم مطابقة مادة الجبن مواصفات الرقابة الصحية”.

وعلى صعيد متصل اشارت الهيأة الى انه “وفقاً للمعلومات الواردة معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن على إثرها منفذ ميناء ام قصر الشمالي من ضبط حاوية داخل الحرم الكمركي تحتوي على دراجات نارية مستعملة لا يسمح باستيرادها ودخولها البلاد”.

واكدت انه “تم إحالة المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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