2021/06/20 | 19:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

فوتو:

منذ 25 دقیقة

160 مشاهدة

قال مدير حقوق الإنسان في ذي قار، داخل المشرفاوي، الاحد، ان ارتفاع نسبة التسول والتشرد مؤشرات خطيرة، لها عواقب جسيمة على المحافظة.

وذكر المشرفاوي في تصريح لـNRT اليوم، (20 حزيران 2021)، ان "محافظة ذي قار حالها حال المحافظات الجنوبية تظهر فيها التسول والتشرد والكثير من الظواهر السلبية الاخرى، بسبب الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه أبناء المحافظة".

وأوضح، ان "هذه النسب ارتفعت خلال الفترات المنصرمة، وقد تكون مؤشرات خطيرة لتحول هذه الحالة إلى ظواهر، وهذه الظواهر ستكون فيما بعد عواقبها جسيمة".

وأضاف: "لذلك ندعم اي برنامج حكومي يمكن من خلاله وضع حلول مناسبة لقضية التسول، والقضاء على ظاهرة التسرب من المدارس، وأيضا السيطرة على الوضع الاقتصادي لفئات كثيرة من ابناء تلك المحافظات ومن ضمنها محافظة ذي قار".

يذكر أن القضاء أكد في وقت سابق، أن ظاهرة التسول في العراق يقف خلفها اشخاص يجبرون الاطفال على مزاحمة الناس في الشوارع لطلب الأموال، وسبق أن حذر مسؤولون عراقيون من ان المتسولين يمكن استغلالهم في جرائم اخطر.

وانتشار التسول أسباب كثيرة، لعل أهمها الحروب والنزوح والواقع الأمني والاقتصادي المزري والاهمال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، فأصبحت ظاهرة واسعة تؤشر على ضعف مستوى الثقافة في البلاد.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تطلق تحذيرا حول ظاهرة التسول والتشرد في هذه المحافظة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تطلق تحذيرا حول ظاهرة التسول والتشرد في هذه المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).