2021/06/20 | 19:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير المالية يعلن وضع خطوات إصلاح أنظمة الموازنات العامة » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 19:19

واع/

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