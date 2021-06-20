مستشار الكاظمي يحدد شرطين لحذف الاصفار من العملة

2021/06/20 | 19:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وضع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، شرطين لحذف 3 أصفار من العملة، مؤكدا أن خيار الحذف مطروح باعتباره جزءاً من استراتيجيات اصلاح نظام العملة والمدفوعات النقدية في العراق.وقال صالح للوكالة الرسمية، إن “البنك المركزي العراقي وضع مشروع حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية بغية اصلاح نظام المدفوعات النقدية الذي […]

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