2021/06/20 | 19:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، وضعها الخطوات اللازمة لإصلاح أنظمة الموازنات العامة وفق متبنيات ورقة الإصلاح المالي والإقتصادي.وقالت الوزارة في بيان تلقاه المركز الخبري الوطني”، ان الوزير علي عبد الأمير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تناقش مشروع إصلاح استراتيجية الموازنة العامة المركز الخبري الوطني.

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