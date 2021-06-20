2021/06/20 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وكبير مفاوضي الحكومة في المحادثات مع طالبان، عبدالله عبدالله، البيت الأبيض في 25 يونيو، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي، الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأفغاني يزور واشنطن الجمعة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الأفغاني يزور واشنطن الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).