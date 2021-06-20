2021/06/20 | 19:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب قوباد طالباني، يوم الاحد، عن سروره بابرام اتفاقية " تحالف كوردستان"، بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير.

وقال طالباني في بيان، تابعه PUKmedia: انه " في الوقت الذي يتطلب فيه الوحدة، نتحد، نحن اقوى بوحدتنا، وسنصبح اقوى باتحادنا"، مؤكدا ان تحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير، سيحقق مكاسب افضل واكثر.

واضاف: ان تحالف كوردستان سيقدم خدمات اكبر في كوردستان وفي المستقبل سنرى نتائجه، معربا عن سروره باعلان الاتفاقية بشكل رسمي اليوم.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، قد اعلنا اليوم، تشكيل تحالف كوردستان، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة والمقرر اجراؤها في 2021/10/10.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوباد طالباني: تحالف كوردستان يحقق مكاسب اكثر) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوباد طالباني: تحالف كوردستان يحقق مكاسب اكثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).