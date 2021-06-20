ريواز فايق: مشروع قانون تأسيس محكمة جنائية مختصة بجرائم داعش مهم وحساس

2021/06/20 | 19:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت رئيسة برلمان كوردستان الدكتورة ريواز فايق، اليوم الاحد، مع ميلاتي سمارت نائبة القنصل البريطاني في إقليم كوردستان، ميلاتي سمارت نائبة القنصل البريطاني في الإقليم.

يأتي ذلك ضمن سلسلة لقاءات رئيسة برلمان كوردستان د.



ريواز فايق بهدف التشاور ومعرفة وجهات نظر الدول الصديقة والحليفة حول مشروع قانون تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم داعش في إقليم كوردستان.

وتناول اللقاء، الجوانب الأمنية والقضائية والقانونية للمشروع، والتحديات أمام برلمان كوردستان، اذ قالت د.



ريواز فايق: إن مشروع قانون تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم داعش في إقليم كوردستان مشروع مهم وحساس، يحتاج إلى تفسير وتحليل عميق من قبل المحللين القانونيين، كما يحتاج بعدا دوليا.

وأضافت: ان برلمان كوردستان يهمه معرفة رؤية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بصدد هذا المشروع القانوني، وسنقيّم وضعنا بناءً على دعمهم لتأسيس هذه المحكمة، خاصة وأن الجوانب الأخرى الأمنية والمالية و القضائية والفنية متعلقة أكثر بالدعم الدولي.

من جانبها أعربت ميلاني سمارت نائبة القنصل العام البريطاني، عن شكرها لرئيسة برلمان كوردستان، لعرض المعلومات عن هذا المشروع القانوني، مردفة بالقول : نريد رؤية مسودة المشروع القانوني، ونخاطب في الوقت نفسه حكومتنا في هذا الموضوع المهم.

PUKmedia ترجمة

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