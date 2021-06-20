2021/06/20 | 19:49 - المصدر: عين العراق

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الأحد 20 يونيو 2021 | 07:40 مساءً

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نفط الوسط ينتصر على الصناعات الكهربائية في الدوري العراقي الممتاز

حقق فريق نفط الوسط فوزاً قاتلاً على فريق الصناعات الكهربائية بثلاثة اهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لدوري الكرة الممتاز في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب النجف الدولي.



وسجل اهداف نفط الوسط كل من اللاعبين سجاد جاسم دقيقة 63 وعمر المنصوري بالدقيقة 69 ورسلان حنون بالدقيقة 93، بينما سجل اهداف الصناعات الكهربائية كل من اللاعبين محمود احمد بالدقيقة 28 ومصطفى محمود بالدقيقة 83.



ورفع فريق نفط الوسط رصيده من النقاط الى 56 نقطة بالمركز الخامس بينما بقي الصناعات الكهربائية بالمركز 16 برصيد 31 نقطة.



وخيم التعادل الايجابي بهدفين لكل منهما على نتيجة مباراة الحدود ونفط ميسان في المباراة التي اقيمت على ملعب التاجي ، وسجل اهداف نفط ميسان كل من اللاعبين وسام سعدون بالدقيقة 11 وعمر محمد خطا في مرماه بالدقيقة 70، بينما سجل هدفي الحدود اللاعبين حسين عبدالرضا بالدقيقة 80 ومنار طه بالدقيقة 87.



وارتقى الحدود للمركز 19 برصيد 24 نقطة وبفارق النقاط الاهداف عن فريق السماوة الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.



بينما بقي نفط ميسان بالمركز 11 برصيد 38 نقطة

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