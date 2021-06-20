ضبط كميات كبيرة من “الحنطة السامة” في الديوانية

2021/06/20 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، ضبط حنطة مصبوغة ومعفرة وسامة في محافظة الديوانية.

وقال الجهاز في بيان صحفي، انه “بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود حنطة مهربة من احدى المحافظات الى محافظة الديوانية؛ شرعت مفارز الامن الوطني بتكثيف جهدها الميداني وتمكنت بعد مقاطعة المعلومات من ضبط ثلاثة عجلات شحن تحمل ما يقارب (150) طناً من مادة الحنطة في احدى مرائب المحافظة؛ وقد جرى اعتقال سائقيها وتدوين اقوالهم اصوليا واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم”.

واضاف البيان، “في سياق متصل وعبر الجولات الميدانية التي تجريها مفارز الجهاز في اقضية ونواحي محافظة الديوانية؛ تمكنت من رصد كدس للحنطة يقدر بنحو (250) طناً واربعة عجلات شحن تتهيأ لحملها؛ وعلى الفور استحصلت المفارز الموافقات القضائية لضبطه واعتقال سائقي العجلات؛ واخذ عينات منها لغرض الفحص المختبري واتضح من انها مصبوغة ومعفرة وسامة وغير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني”.

ولفتت الى انه “جرى تدوين اقوال المتهمين واعترفوا صراحة بشروع مالكها بتسويقها لصالح وزارة التجارة؛ حيث تمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم”.

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