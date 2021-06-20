رئيس البرلمان يدعو الى تعزيز برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق

2021/06/20 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، على ضرورة تعزيز وزيادة الدعم الدولي والدول المانحة لبرامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مما يسهم في تجاوز نتائج الأزمات وتحقيق الاستقرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب استقبل وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة مساعد أمين عام الأمم المتحدة ونائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان إيب بيترسن”، مبينا ان “اللقاء بحث موضوع التنمية السكانية، وأهمية وضع سياسة سكانية تحقق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة في العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان”.

واضاف البيان، “ناقش اللقاء الأزمات التي تعرَّضت لها البلاد نتيجة الإرهاب، ومنها ملف النازحين وإعادة الاستقرار، فضلاً عن ملف الشباب وتوفير فرص العمل ودعم المرأة وضمان حقوقها وحمايتها”.

واكد رئيس البرلمان، “ضرورة تعزيز وزيادة الدعم الدولي والدول المانحة لبرامج الصندوق في العراق، مما يسهم في تجاوز نتائج الأزمات وتحقيق الاستقرار”.

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