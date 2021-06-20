عبدالمهدي مهنئا رئيسي: ارتبط شعبانا بوشائج لا تنفصم دينيا وتاريخيا

2021/06/20 | 19:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم رئيس مجلس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، تهنئته للرئيس الاير اني، اية الله ابراهيم رئيسي بفوزه.وقال عبدالمهدي ” فخامة الرئيس اية الله ابراهيم رئيسي حفظه الله، نبارك لكم وللقيادة الايرانية الرشيدة وللشعب الايراني الشقيق فوزكم بثقة الشعب الايراني النبيل الذي عودنا على تسطير الملاحم الكبرى والمواقف الشجاعة رغم كل الصعوبات التي تواجهه ورغم […]

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