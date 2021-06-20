2021/06/20 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حقق فريق نفط الوسط، فوزاً كبيرا على ضيفه الصناعات الكهربائية، بينما تقاسم الحدود ونفط ميسان، نقاط المباراة، في الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز.الحدود الذي استضاف على ملعب التاجي، نظيره نفط ميسان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوز كبير لنفط الوسط وتعادل للحدود في الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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