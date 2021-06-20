التربية تعلن نتائج المرحلة الابتدائية ’الخارجي ومحو الأمية’ (رابط مباشر)

2021/06/20 | 19:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الاحد، نتائج لعامة للمرحلة الابتدائية " الخارجي ومحو الأمية" لتربية محافظة نينوى.

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وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 حزيران 2021)، ان "نتائج الامتحانات العامة للمرحلة الابتدائية (الخارجي ومحو الأمية) لتربية نينوى للعام الدراسي ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١، على الرابط التالي: اضغط هنا ".

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