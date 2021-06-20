أميركا والتحدي الروسي.. تعاون أم احتواء؟

2021/06/20 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا قدّمت قمّة جنيف بين بايدن وبوتين للعلاقات الأميركية الروسية؟ وهل كان توقيتها مُبكراً جداً وغير ناضج سياسياً؟

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