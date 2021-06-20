الجيش الأمريكي يختبر حاملة طائرات بتفجير ضخم بالقرب منها

2021/06/20 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اختبر الجيش الأمريكي حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد” بتفجير ضخم يحاكي تعرضها لهجوم من العدو المفترض.وحسب بيان للبحرية الأمريكية، أكملت حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر […]

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